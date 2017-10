Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em hostel do Porto deixa oito pessoas desalojadas

Fogo provocou ainda ferimentos ligeiros a uma pessoa.

11:24

Um incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado num hostel do Porto provocou um ferido ligeiro e oito desalojados, disse à agência Lusa fonte dos Sapadores Bombeiros.



Segundo a mesma fonte, o alerta do fogo num hostel na rua do Moreira foi dado às 04h20.



No local estiveram três viaturas dos Sapadores Bombeiros, elementos da PSP e do Instituto Nacional de Emergência Médica.



Os bombeiros regressaram ao quartel às 06h20 e as causas do incêndio são ainda desconhecidas.