Incêndio em Loures ameaçou habitações

Chuva de cinzas intensa chegou a Lisboa.

10.07.17

pub

Incêndio em Loures ameaça habitações

Testemunha de incêndio fala em "ar irrespirável"

Um incêndio em Bolores, concelho de Loures, deflagrou esta segunda-feira numa zona de mato e eucaliptal. No combate às chamas, com duas frentes ativas, estão 158 bombeiros.O incêndio entrou em fase de resolução cerca das 20h30. Às 23h20 já estava em conclusão.Durante a tarde houve várias habitações ameaçadas pelas chamas. No local existiu uma chuva intensa de cinzas que foram arrastadas até Lisboa pelo vento forte que se fez sentir.As prioridades foram proteger os moradores e facilitar os acessos aos bombeiros para poderem combater as chamas.No combate às chamas estão ainda 45 viaturas e três meios aéreos, de acordo com o site da Proteção Civil.A estrada foi cortada e a freguesia delimitada. As autoridades criaram um perímetro de segurança.O alerta foi dado às 16h50.