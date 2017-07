No local estão mais de 100 bombeiros.

12.07.17

Um incêndio florestal em Mangualde está a assustar a população. O fogo deflagrou pelas 16h30 e tem, neste momento, três frentes ativas.



Incêndio em Mangualde assusta populações



No local estão 140 bombeiros, 40 viaturas e quatro meios aéreos a combater o incêndio.



O fogo deflagrou perto de Mesquitela e Mourilhe, mas a frente que está a preocupar os bombeiros neste momento fica junto à localidade de Fundões.

As populações estão assustadas com a proximidade do fogo às casas, mas a Proteção Civil diz que não há razões para alarme e estima dominar o incêndio dentro de uma a duas horas.



"Está ativo, mas a ceder ao combate. Não há feridos, nem aldeias em risco", informou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



É o maior incêndio, no momento, no distrito de Viseu.



Em atualização