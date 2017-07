Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em mata nacional na Figueira da Foz provoca extensa nuvem de fumo

Quase 300 bombeiros combatem as chamas.

16:27

Mais de duas centenas de operacionais, apoiados por 11 meios aéreos, combatem um incêndio que deflagrou pelas 15h15, num povoamento florestal em Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra.



De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), pelas 16h30, o combate às chamas mobilizava 235 operacionais, apoiados por 58 viaturas, além dos 11 meios aéreos.



A barra do porto da Figueira da foz foi entretanto encerrada à navegação, para permitir que os meios aéreos envolvidos no combate ao fogo se possam abastecer de água no estuário do Mondego, disse à agência Lusa o comandante do porto, Silva Rocha.



O incêndio lavra numa área florestal próxima do centro hípico de Quiaios, vulgarmente conhecida por mata florestal de Quiaios.