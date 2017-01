Fogo fora de época mobiliza cerca de 100 bombeiros no Alvão

O incêndio que deflagrou terça-feira na serra do Alvão, Vila Real, está em fase de resolução depois de as baixas temperaturas desta noite terem ajudado os bombeiros no combate, disse fonte da corporação.



Orlando Matos, comandante dos bombeiros da Cruz Branca, afirmou à agência Lusa que o trabalho dos operacionais está concentrado na frente do incêndio que continua "mais ativa", havendo "outros pequenos focos" aos quais os meios "não conseguem chegar".



No terreno estão, segundo o mesmo responsável, cerca de uma centena de operacionais, que contam com a ajuda de 26 viaturas.









Orlando Matos disse que o frio que se faz sentir esta noite na zona de Vila Real ajudou a combater o fogo, mas frisou que "dificultou também o trabalho dos bombeiros".



"Está a ser um combate complicadíssimo, agora principalmente por causa do frio, o pessoal molha-se e arrefece muito rapidamente", explicou.



O comandante disse ainda que o "mato muito seco" e o "vento forte" ajudaram à propagação das chamas.



O alerta para este fogo de inverno foi dado cerca das 17h00 de terça-feira, na zona da aldeia de Escariz.



