15.07.17

Um incêndio lavrou este sábado em Vale de Asnes, Mirandela, distrito de Bragança.



No local estão 147 operacionais, apoiados por 50 veículos e três meios aéreos, entre eles um helicóptero ao serviço da GNR.



Ao que o CM apurou, o incêndio encontra-se circunscrito.



Segundo dados fornecidos no site da Proteção Civil, o incêndio está a lavrar numa zona de mato desde as 14h32 deste sábado.

