Fogo em Óbidos extinto depois de combatido por uma centena de bombeiros

Fogo lavrava desde as 14:53 na freguesia do Vau.

11.07.17

Um incêndio que deflagrou ao início da tarde no Vau, concelho de Óbidos, foi dado como extinto às 19:45, depois de ter sido combatido por 107 operacionais e dois meios aéreos, informaram os Bombeiros.O incêndio deflagrou às 14:53 numa zona de povoamento florestal, com eucalipto, próxima da Lagoa de Óbidos, onde se localizam vários empreendimentos turísticos.Apesar do "vento e da intensidade do combustível" que, segundo o comandante dos bombeiros de Óbidos, Carlos Silva, "dificultaram o combate", o incêndio entrou em fase de resolução às 16:45 e foi dado como extinto às 19:45.No local estiveram 107 bombeiros de várias corporações de Lisboa, da região do Oeste e do norte do distrito, e de um agrupamento de Empresas que incluía a Aliança Florestal (Grupo Portucel-Soporcel), Celbi (Stora-Enso), e Silvicaima (Caima).