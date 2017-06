Dominado fogo que mobilizou 140 operacionais em Odemira

O incêndio florestal que deflagrou esta sexta-feira às 15h47 no concelho de Odemira, distrito de Beja, foi dado como dominado às 18h10, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



As chamas chegaram a ameaçar as habitações. 140 operacionais, apoiados por 33 veículos, estiveram no local a combater as chamas. Ao que apurou o CM, o incêndio terá sido causado por um poste de eletricidade que caiu, deflagrando o fogo.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja adiantou que o fogo devastou uma área de mato, pasto, sobreiros e eucaliptos perto da povoação de Bicos, na freguesia de Vale de Santiago.









O que achou desta notícia?







83.3% Muito insatisfeito

83.3%



16.7%

16.7% Muito satisfeito