Incêndio em parque de campismo na Costa de Caparica faz um ferido grave

Um incêndio que deflagrou hoje no Parque de Campismo do Inatel, na Costa de Caparica, Almada, causou um ferido grave. As causas do fogo ainda não são conhecidas. A vítima foi transportada para o Hospital de Santa Maria.



Segundo apurou o CM, o fogo foi dominado po cerca de 30 operacionais. As chamas foram extintas durante a madrugada.



No local estiveram os bombeiros de Cacilhas e da Trafaria, as viaturas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do hospital São Francisco Xavier e do hospital Garcia de Orta, em Almada, bem como a GNR da Costa de Caparica.













O alerta foi dado pelas 22h17.

O que achou desta notícia?







76% Muito insatisfeito

76% 4%

4% 4%

4%

16% Muito satisfeito