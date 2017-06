Fogo em parque de rent-a-car de Faro destrói dezenas de carros





O fogo, cujas origens ainda não são conhecidas, começou ao início da tarde. Funcionários da empresa, ajudados por vários populares, conseguiram empurrar vários carros da zona do sinistro, salvando-os das chamas.

Drone da CMTV mostra carros destruídos em incêndio no Algarve

Pelo menos, 40 viaturas arderam, conforme avançado pela Proteção Civil.



No local estão bombeiros de Faro e de outras corporações, que lutaram arduamente para controlar as chamas, num cenário em que se registaram várias explosões.

Um incêndio no parque de estacionamento de um rent-a-car na zona do Patacão, em Faro destruiu dezenas de carros, esta quarta-feira.O fogo alastrou num parque de terra batida, situado numa zona onde existe muito mato, e ateou vários veículos, numa área próxima da Direção Regional de Agricultura e do aeroporto de Faro.