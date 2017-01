O que achou desta notícia?







Um incêndio numa pizzaria no centro de Guimarães causou alarme na noite desta segunda-feira no centro da cidade. O alerta chegou aos bombeiros por volta das 20h10.A rápida ação dos Voluntários permitiu controlar rapidamente as chamas.