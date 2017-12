Incêndio junto ao Coliseu do Porto

No local estão 20 operacionais apoiados por cinco viaturas. Circo foi cancelado.

26.12.17

Um incêndio deflagrou no terceiro e último piso de um edifício na Rua Passos Manuel, junto ao Coliseu do Porto. O alerta foi dado por volta das 20h11.As chamas deflagraram no edifício que alberga o restaurante Escondidinho, um dos mais tradicionais da Baixa portuense. O espetáculo de circo de Natal, que se devia realizar no Coliseu do Porto pelas 21h30, foi cancelado. A nova data do evento será divulgada na quinta-feira.

O edifício foi evacuado no momento em que se deu o incêndio.

No local estão 20 operacionais apoiados por cinco viaturas.