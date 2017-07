Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio em Vila Meã corta A25 entre Viseu e Mangualde

No combate às chamas encontram-se 109 operacionais apoiados por três meios aéreos.

Por Lusa | 18:35

A autoestrada A25 encontra-se cortada nos dois sentidos entre Viseu e Mangualde, devido a um incêndio em mato que deflagrou esta quarta-feira à tarde, disse à agência Lusa fonte da GNR.



De acordo com informações prestadas cerca das 18h00, "no sentido Mangualde/Viseu o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 16, no nó de Fagilde".



"No sentido Viseu/Mangualde está a ser desviado no nó da Quinta da Magarenha", acrescentou a mesma fonte, explicando que a circulação foi "cortada nos dois sentidos por precaução".



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo teve início às 16:49, em Vila Meã, junto à A25.



No combate às chamas encontram-se 109 operacionais, apoiados por 32 veículos e três meios aéreos.