Incêndio encerra escola na Amadora

Cerca de 700 crianças até aos dez anos ficaram sem aulas.

12:08

Um incêndio deflagrou na Escola Básica, jardim de infância e creche Aprígio gomes, esta madrugada, destruindo parte do recinto e obrigando ao encerramento do espaço durante alguns dias. Esta escola situa-se na zona da Mina de Água, na Amadora.



O alerta foi dado depois das quatro da madrugada. Os bombeiros ainda tiveram de combater as chamas durante algum tempo e os estragos são avultados na zona da secretaria.



Cerca de 700 crianças até aos dez anos ficaram sem aulas. A escola vai permanecer fechada por tempo indeterminado.



Desconhece-se, para já, quais as circunstâncias que levaram ao incêndio.