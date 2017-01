Incêndio faz três desalojados em Moura

Participaram nas operações de socorro bombeiros da corporação de Moura e elementos da GNR, num total de 18 operacionais, apoiados por seis viaturas.

Um casal e a filha ficaram esta terça-feira desalojados e feridos sem gravidade na sequência de um incêndio na sua habitação, em Sobral da Adiça, no concelho de Moura, distrito de Beja, revelaram os bombeiros e a GNR.Fonte do Comando Distrital de Operações (CDOS) de Beja indicou à agência Lusa que o fogo, cujo alerta foi dado às 00h43, deixou a habitação totalmente destruída, referindo que os moradores foram realojados em casa de familiares.A mesma fonte adiantou que o casal com cerca de 30 anos e a filha de seis anos sofreram ferimentos ligeiros, devido à inalação de fumo, tendo sido assistidos no Centro de Saúde de Moura.