Incêndio deixa mulher desalojada em Santa Maria da Feira

Alerta foi dado por volta das 05h00. Habitação foi consumida pelas chamas.

Um incêndio destruiu uma habitação e deixou uma mulher desalojada, esta madrugada de sexta-feira, em Santa Maria da Feira. O alerta foi dado por volta das 05h00.



Quando os Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira chegararam ao local, a habitação já estava totalmente tomada e consumida pelas chamas.



A única moradora não estava em casa quando o fogo deflagrou na sua habitação, cuja origem e causas ainda estão por apurar. "Só fiquei com a roupa que trago no corpo e com a vida", disse Carla Susana em declarações à CMTV, horas depois de saber que tinha ficado desalojada.



A mulher de 41 anos foi informada do incidente por um amigo que ao trabalhar apercebeu-se do incêndio e decidiu avisá-la. Nessa altura, a vítima encontrava-se na casa dos pais.



As autoridades já estão a investigar o sucedido.