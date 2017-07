Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio faz um ferido em capela

Não são conhecidas as origens das chamas.

Por N.R. | 08:50

Um incêndio deflagrou, ontem à tarde, no telhado da Capela do Senhor do Além, localizada na escarpa de Vila Nova de Gaia, mesmo junto ao rio Douro - e cujo edifício está abandonado há mais de uma década.



Um homem que estava no interior daquele local foi assistido pelos bombeiros, depois de lhe ter caído uma telha na cabeça. A vítima recusou ser transportada ao hospital.



O alerta foi dado aos Bombeiros de Coimbrões às 13h47 para a capela na rua do Casino da Ponte, na freguesia de Santa Marinha.



No local, a corporação encontrou fumo a sair do telhado do edifício que está devoluto e cujo exterior está completamente vandalizado. Também os Sapadores de Gaia estiveram no local.



