Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio florestal devastou área de mato e pinhal no concelho de Marvão

Fogo foi dado como dominado às 19h22. Combate às chamas envolveu 49 operacionais.

21:49

Um incêndio florestal devastou esta terça-feira uma área de mato e pinhal na zona de Reveladas, no concelho de Marvão, distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.



Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre indicou que o alerta para o incêndio na freguesia de São Salvador da Aramenha, na área do Parque Natural da Serra de São Mamede, foi dado às 16h45.



Segundo a mesma fonte, o fogo foi dado como dominado às 19h22, tendo o combate às chamas envolvido 49 operacionais das corporações de bombeiros de Portalegre e Marvão, Sapadores Florestais e Força Especial de Bombeiros, apoiados por 13 veículos.