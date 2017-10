Seguros de casas afetadas pelos incêndios têm de ser acionados antes dos apoios públicos

"Queremos que haja um apoio célere e rigoroso da parte das seguradoras e da parte do Estado", referiu Pedro Marques.

Por Lusa | 13:35

O ministro do Planeamento salientou esta segunda-feira que no processo de reparação de danos e pagamento de compensações resultantes dos incêndios da semana passada os seguros relativos a habitações ou empresas têm de ser acionados antes dos apoios públicos.



Pedro Marques falava no final de uma reunião entre a Associação Portuguesa de Seguradores e o primeiro-ministro, António Costa, em São Bento, Lisboa, que se destinou a articular no terreno com o setor dos seguros a forma como os apoios vão chegar às pessoas e às empresas atingidas pelos incêndios da semana passada nas regiões Norte e Centro, que provocaram 44 mortos.



"Queremos que haja um apoio célere e rigoroso da parte das seguradoras e da parte do Estado", declarou o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, que ainda esta segunda-feira inicia uma série de reuniões com autarquias sobre o processo de reconstrução do território após os incêndios.



No Conselho de Ministros extraordinário de sábado, no que respeita a auxílios de emergência, o Governo decidiu apoiar com um montante até 30 milhões de euros casas de primeira habitação total ou parcialmente destruídas, avançando ainda com uma estimativa de cem milhões de euros destinados a cobrir prejuízos em empresas - empresas que terão ainda à sua disposição uma linha de crédito de montante idêntico, cem milhões de euros.



Estes valores de apoio público, reforçou Pedro Marques, destinam-se a compensar a parte dos prejuízos não coberta pelos seguros.



"Para não haver ineficiência ou duplicação de apoios, ou para não haver até demora na concessão dos apoios, é importante que o setor dos seguros e o Estado troquem informações dentro do enquadramento legal", justificou.



Ou seja, acentuou o membro do Governo, esta componente dos apoios públicos "é supletiva em relação àquilo que são os apoios dos seguros".



"Por isso, é absolutamente necessário coordenar o esforço. Os apoios do lado dos seguros relativos à parte da habitação e das empresas têm de chegar primeiro, sendo os do Estado supletivos. Contudo, face ao caráter extraordinário das ocorrências e a natureza da propriedade, é admissível que muitas das habitações e das empresas não tenham seguros", acrescentou.