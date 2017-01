Incêndio urbano faz quatro feridos e atinge três casas





As vítimas estão a ser assistidas no local pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER). Os Sapadores Bombeiros no Porto estão no combate às chmas. A PSP e a Polícia Municipal também se encontram no local.



As causas do incêndio ainda não são conhecidas.



As chamas deflagraram numa habitação da Rua Anselmo Braancamp, pouco antes das 22 horas. A rápida progragação do fogo obrigou à evacuação de outras casas contíguas. O trânsito no local está cortado.

Um incêndio habitacional na zona do Bonfim, no Porto, causou este sábado à noite quatro feridos e afetou três casas. Três dos feridos são os pais e uma filha. O fogo já foi extinto.Segundo apurou o, uma das vítimas, uma mulher de 70 anos, sofreu queimaduras graves e ficou com 35% do corpo queimado. Um outro ferido é um homem de 70 anos que foi assistido devido a inalação de fumos e queimaduras. A filha, de 50 anos, foi assistida também devido a inalação de fumos e queimaduras de segundo grau.O quarto ferido foi assistido devido a inalação de fumos.