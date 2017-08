Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio industrial destrói 10 viaturas e armazéns em Leiria

Por Lusa | 10:34

Um incêndio industrial, que deflagrou na madrugada de hoje em Lameira, na freguesia de Ortigosa, no concelho de Leiria, destruiu dez veículos e parte dos armazéns de uma empresa, disse fonte dos bombeiros à agência Lusa.



Segundo informação do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria, o alerta para o incêndio ocorreu pelas 03:45.



Fonte dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa disse à Lusa que o fogo teve início no parque onde se encontravam as viaturas da empresa.



"Arderam totalmente dez veículos de mercadorias, que estavam carregados com folhas secas e outros ornamentos, o que em termos de combustível facilitou a propagação do incêndio", referiu a fonte.



A estrutura onde se encontravam os veículos - "uma espécie de cais para cargas e descargas" - também foi consumida pelas chamas.



"Ficaram destruídos parcialmente os dois armazéns adjacentes", adiantou ainda a fonte dos bombeiros da Ortigosa.



De acordo com fonte da empresa de comércio de flores e acessórios, além do armazém que ardeu e que "tinha sido remodelado" recentemente, arderam ainda câmaras frigoríficas novas.



"Tínhamos tudo preparado para as entregas de hoje. Apenas um veículo escapou, porque tinha sido levado por uma funcionária. Não fazemos ideia de como deflagrou o incêndio. Estamos ainda a aguardar a chegada da Polícia Judiciária", disse fonte da empresa à Lusa.



Para já, "ainda não é possível calcular os prejuízos, que são certamente elevados". A mesma fonte garantiu que a empresa tem seguro e vão tentar "reerguer o negócio".



No combate ao incêndio estiveram cinco veículos e 16 elementos dos Bombeiros Voluntários da Ortigosa e de Leiria. A GNR também esteve no local.