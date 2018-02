Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Chamas na A28 em dia de chuva alarmam condutores

Incêndio em Caminha mobiliza dezenas de bombeiros. Fogo foi captado em vídeo.

Um incêndio deflagrou esta terça-feira à tarde perto da A28, em Arga de São João, Caminha.



Segundo apurou o CM junto dos Bombeiros locais, o alerta foi dado perto das 15h30 e estão no local 34 operacionais, auxiliados por nove viaturas.



Ao que tudo indica, tratar-se-à de uma queimada descontrolada, que acabou por não ser afetada pela chuva que se faz sentir nesta zona do distrito de Viana do Castelo.



O incêndio foi captado em vídeo.