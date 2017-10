Chamas estão a preocupar a população do local que tenta apagar o fogo.

00:14

Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira, em Pedraido, em Fafe, está a lavrar com intensidade.As chamas estão a preocupar a população do local que tenta apagar o fogo.O alerta do incêndio foi dado às 20h49 segundo a página da Proteção Civil.No local estão cerca de 40 bombeiros apoiados por mais de uma dezena de viaturas.O incêndio em Fafe deflagrou numa altura em que o país está em alerta laranja devido ao risco de incêndio durante este fim-de-semana.