Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio mata idosa em casa

Ana Teixeira, de 76 anos, foi encontrada morta pelos bombeiros, em Boticas.

Por Tânia Rei | 01:30

Ocheiro a queimado e o fumo que saía do telhado da casa de Ana da Fonte Teixeira, de 76 anos, alertaram os vizinhos para o incêndio. Viúva, morava sozinha na aldeia de Bobadela, no concelho de Boticas. Foi encontrada morta na lavandaria. O fogo terá começado na cozinha e acabou por alastrar a outras divisões. O fumo intenso dificultou o trabalho dos bombeiros, que foram chamados às 8h35 da manhã de sábado.



"Quando os bombeiros entraram na habitação, começaram a fazer buscas pela vítima. Encontraram-na caída no chão junto à máquina de lavar, com algumas peças de roupa em cima", contou ao CM Carlos Gomes, comandante da corporação de Boticas. A mulher não apresentava queimaduras, a não ser numa das pernas: "provavelmente foram as calças do pijama que arderam. O mais provável é que tenha morrido devido à inalação de fumo e às altas temperaturas, que terão afetado as vias respiratórias", acrescentou Carlos Gomes.



"Foi um vizinho que regressava do café, que viu muito fumo e chamou os bombeiros", disse o morador José Silva. A Polícia Judiciária de Vila Real esteve no local e investiga a origem do incêndio.



Ana da Fonte Teixeira era ex-emigrante em França, onde tem os dois filhos adultos e três netos. Este é o segundo caso semelhante numa semana no distrito de Vila Real. Na terça-feira, Maria de Fátima Fraga, de 82 anos, morreu queimada após cair à lareira de casa, em Bilhó, Mondim de Basto.