Incêndio na Trafaria atingiu duas habitações

Fogo não causou vítimas e já foi dominado.

23:41

Um incêndio atingiu esta terça-feira à noite duas habitações no bairro 2.º Torrão, na Trafaria, estando já dominado, disse à agência Lusa fonte dos bombeiros locais, que ainda se encontram no local.



O alerta foi recebido nos Bombeiros da Trafaria (Almada) às 21h37 e o incêndio não causou vítimas, segundo a mesma fonte.



De acordo com a informação publicada na página da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o fogo foi combatido por 21 operacionais, com recurso a seis veículos.