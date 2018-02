Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio nas instalações do DIAP de Évora

Fogo destruiu peças de mobiliário e alguns papéis.

Por P.G. | 09:20

Um incêndio no Departamento de Investigação e Ação Penal de Évora destruiu esta sexta-feira peças de mobiliário e alguns papéis, disse ao CM fonte dos Bombeiros.



"A origem é desconhecida, mas à nossa chegada já estava apagado. Por se tratar de um local com muita carga térmica poderia ter alastrado", frisou a mesma fonte, referindo ainda que o incidente não causou feridos.



O alerta foi dado às 16h42 e, para o local, foram mobilizados ao todo sete operacionais, com três viaturas.