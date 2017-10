Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio no Barreiro causa susto em jardim de infância

Cerca de oitenta crianças tiveram de ser retiradas

04.10.17

Um incêndio deflagrou, esta quarta-feira, em Santo António da Charneca, no Barreiro. As chamas deflagraram nas traseiras de uma creche e jardim de infância, que teve de ser evacuada.



O fogo começou por volta das 14h00 desta quinta-feira e obrigou a retirar todos os professores e alunos do jardim de infância 'Os Reguilas', que tem alunos destde a creche ao pré escolar e ensino básico.







Em atualização