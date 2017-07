Incêndio no concelho de Torres Novas mobiliza um meio aéreo

Chamas estão a ser combatidas por 30 operacionais.

09.07.17

Um incêndio em mato no concelho de Torres Novas, distrito de Santarém, está a mobilizar um meio aéreo e 30 operacionais, segundo informação da Autoridade Nacional de Proteção Civil.As chamas deflagraram pelas 12h31, estando também em Fulgavaz, freguesia de Assentiz, sete viaturas.Pelas 13h00, estava "em resolução" o incêndio agrícola, no concelho de Arronches, distrito de Portalegre, que deflagrou pelas 11h41, e mobilizou um meio aéreo.No fogo que deflagrou no Monte da Calaça, na freguesia de Assunção, estavam também 18 operacionais e quatro viaturas.