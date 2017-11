Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo causa susto no Hospital de Santa Maria

Chamas já foram extintas e terão começado no terceiro piso da unidade hospitalar de Lisboa

20:59

Um incêndio deflagrou esta quarta-feira no terceiro andar do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, obrigando ao encerramento das urgências da unidade hospitalar.



As chamas não causaram vítimas e o fogo já foi extinto. "Tratou-se de um incêndio no terceiro andar do hospital, cujo alerta foi dado pelas 20h16. Não há vítimas a registar e o incêndio já foi extinto", disse uma fonte do Regimento de Sapadores de Bombeiros.



O incêndio ocorreu numa zona em que não estavam utentes.



"A informação que tenho é que foi num auditório, não afetou zonas com utentes e não obrigou a nenhuma evacuação", acrescentou a mesma fonte.



No local estiverem oito viaturas e 27 elementos do Regimento de Sapadores de Bombeiros, para além da PSP.



Incêndio em 2015 obrigou à evacuação de andar do Hospital Santa Maria

Em setembro de 2015 um outro incêndio deflagrou na ala de psiquiatria do Santa Maria obrigando à evacuação de todo o 4º andar da unidade hospitalar. Na altura, o fogo não causou vítimas, mas obrigou à mobilização de 35 bombeiros e onze viaturas.