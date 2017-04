Incêndio no Parque Natural da Serra de S. Mamede

As operações de combate às chamas, cujo alerta foi dado às 16h09, mobilizaram 61 operacionais e 17 viaturas de várias corporações de bombeiros da região.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito pub

O combate ao incêndio que deflagrou esta segunda-feira no Parque Natural da Serra de S. Mamede, em Portalegre, entrou em "fase de rescaldo" cerca de duas depois de ter começado, informaram os bombeiros.Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), o fogo entrou em rescaldo cerca das 18:00 e os meios envolvidos nas operações de combate estavam a "desmobilizar" cerca das 19h00.O incêndio, que chegou a lavrar em duas frentes, destruiu uma área ainda por determinar de mato no Parque Natural da Serra de S. Mamede, na zona da Rabaça, no concelho de Portalegre.