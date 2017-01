Incêndio num apartamento desaloja cinco pessoas

O incêndio foi dado como extinto meia hora mais tarde.



O apartamento em questão é um T3, optando o dono da fração por declinar a oferta de alojamento da Proteção Civil de Gondomar "para ficar em casa de um filho".O incêndio foi dado como extinto meia hora mais tarde.

Uma família de cinco pessoas ficou desalojada após ter ardido um dos quartos da habitação no segundo andar de um prédio no Bairro de Timor, em Valbom, concelho de Gondomar, disse à Lusa fonte dos bombeiros.Os Bombeiros Voluntários de Valbom receberam o alerta pelas 16h50 tendo comparecido no local com três viaturas e oito operacionais, a que se juntaram outra dos Bombeiros Voluntários de Gondomar e mais cinco elementos.Em declarações à agência Lusa, o proprietário da habitação no prédio de três andares, José Neves Barbosa, admitiu que a origem do incêndio "possa ter tido origem num curto-circuito" numa altura em que "não havia ninguém em casa".