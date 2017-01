Incêndio obriga 150 pessoas a sair de casa

No combate ao fogo, um bombeiro ficou queimado mas sem gravidade. Apesar da autorização para o regresso aos apartamentos, alguns moradores decidiram permanecer alguns dias em casa de familiares, já que as habitações ficaram cobertas de pó preto.

"Foi um susto enorme, acordar com a polícia a bater à porta, a mandar sair toda a gente. Foi o pânico". Hugo Silva, um dos 150 moradores que tiveram de sair dos seis prédios evacuados, quinta-feira de madrugada, em Urgeses, Guimarães, não esquece o medo que viveu, mas mostrava-se, à tarde, aliviado por ter resgatado o carro intacto. "Só precisa de uma boa lavadela", disse, entre risos. No exterior do edifício, concentravam-se reboques para levar os veículos cobertos de pó preto.A PJ de Braga apurou que não se tratou de fogo posto, mas sim de um acidente provavelmente causado por um curto-circuito num dos quatro veículos que ficaram totalmente destruídos. As chamas também danificaram outro carro e uma mota. A garagem, que continha cerca de 70 automóveis, não tem sistema de deteção de incêndios, estando licenciada com as exigências de há 20 anos, quando os edifícios foram construídos.Ontem à tarde, a normalidade voltava ao local. A autarquia garante que as condições de segurança estão cumpridas, "apenas há uma laje que devido ao sobreaquecimento tem de ser escorada. E vamos ainda efetuar perícias ao sistema elétrico que foi muito atingido", explicou Amadeu Portilha, vereador da Proteção Civil.