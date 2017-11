Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio obriga a evacuação de prédio de cinco andares em Valongo

Fogo, de causas desconhecidas, terá provocado apenas danos materiais.

23:19

Um edifício de habitação com cinco andares, no centro de Valongo, foi evacuado este domingo à noite "por precaução" na sequência de um incêndio, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.



Segundo a mesma fonte, o fogo, cujo alerta foi dado às 20h54, atingiu o segundo e o terceiro andares do edifício, situado na Travessa da Ivanta.



O incêndio, cujas causas são desconhecidas, terá provocado apenas danos materiais.



Pelas 22h30, estavam no local 40 operacionais apoiados por 14 veículos.