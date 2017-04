Incêndio por vingança com danos de 100 mil euros

CM, que o arguido, de 56 anos, não se conformou com o facto de a mulher lhe ter pedido para deixar de gerir o restaurante (do qual era sócia maioritária) e abandonar a casa em que ambos viviam. Naquela noite comprou cinco litros de gasolina e dirigiu-se para o espaço. Cortou as mangueiras das botijas de gás e junto ao balcão despejou o combustível. Barricou-se, depois, no interior do Bela Cruz e apenas incendiou o local quando percebeu que a mulher - entretanto alertada e com quem foi casado 26 anos - já se encontrava no exterior do mesmo, podendo, desta forma, ver o seu negócio ser consumido pelas chamas.



Refere a acusação, consultada pelo, que o arguido, de 56 anos, não se conformou com o facto de a mulher lhe ter pedido para deixar de gerir o restaurante (do qual era sócia maioritária) e abandonar a casa em que ambos viviam. Naquela noite comprou cinco litros de gasolina e dirigiu-se para o espaço. Cortou as mangueiras das botijas de gás e junto ao balcão despejou o combustível. Barricou-se, depois, no interior do Bela Cruz e apenas incendiou o local quando percebeu que a mulher - entretanto alertada e com quem foi casado 26 anos - já se encontrava no exterior do mesmo, podendo, desta forma, ver o seu negócio ser consumido pelas chamas."O arguido quis vingar-se da mulher e arquitetou um plano para destruir o estabelecimento", lê-se na acusação.Os Sapadores foram chamados ao Bela Cruz e conseguiram resgatar Paulo Costa do interior.Apresentava ferimentos e foi hospitalizado, sendo posteriormente constituído arguido pela PJ.

O incêndio que destruiu o restaurante Bela Cruz, na avenida da Boavista, no Porto, a 28 de dezembro de 2015, causou prejuízos que ascendem aos cem mil euros.O fogo colocou ainda em perigo as habitações localizadas nas imediações do espaço. Estas conclusões são do Ministério Público, que acusou agora o autor das chamas, Paulo Costa, sócio minoritário do estabelecimento, de um crime de incêndio.O homem atuou para se vingar da mulher, que lhe tinha pedido o divórcio, após discutirem.