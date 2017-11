Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio provoca "danos consideráveis" em casa de Felgueiras

Apesar dos estragos, família que habitava edifício não necessitou de ser realojada.

10:52

Um incêndio danificou na madrugada desta quarta-feira uma habitação em Varziela, no concelho de Felgueiras, sem causar vítimas, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.



O fogo começou num anexo da casa, utilizado como cozinha de lenha, situado no lugar de na localidade de Cimo de Vila. As chamas acabaram por alastrar para o telhado do edifício principal, que sofreu "danos consideráveis", segundo a corporação.



Apesar dos estragos, disse à Lusa o comandante Júlio Pereira, a família não necessitou de ser realojada.



O alerta para os bombeiros ocorreu pelas 03h30 e na ocorrência estiveram 14 bombeiros da corporação de Felgueiras, com cinco viaturas.



As chamas foram dadas como extintas pelas 05h30.