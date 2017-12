Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio reduz a igreja de Lavradas a cinzas

Bispo de Viana do Castelo apelou à solidariedade de todos para voltar a erguer o templo.

Por Paulo Jorge Duarte | 19.12.17

As chamas reduziram a igreja de Lavradas, em Ponte da Barca, a escombros. Durante a madrugada, o incêndio que deflagrou no interior do lugar de culto consumiu todas as imagens, relíquias religiosas, altares e mobiliário. A estrutura do telhado, em madeira, colapsou. O bispo de Viana do Castelo, Anacleto Oliveira, apela à solidariedade "de todos" para reconstruir o templo.



"A população está transtornada, já vi pessoas a chorar e eu próprio estou emocionado. Os bombeiros nada puderam fazer para salvar este património espiritual e eclesiástico valioso. Perdemos as nossas referências" disse, ao CM, André Fernandes, presidente da junta de Lavradas.



"A câmara já se solidarizou connosco e garantiu que a igreja será reconstruída" acrescentou o autarca. "É uma tragédia para toda a comunidade, logo nesta época de Natal em que muitos dos nossos emigrantes voltam a Lavradas para rever as famílias", diz Rosa Araújo, habitante de Lavradas.



"Encontrei muita tristeza mas, ao mesmo tempo, muita motivação e ânimo. É tempo de meter mãos à obra", disse o bispo de Viana do Castelo, que ontem visitou a igreja destruída.



O alerta foi dado, ontem, cerca das 5h00. Quando os bombeiros chegaram ao local, já a igreja estava tomada pelas chamas. Salvaram a zona da sacristia e evitaram que o fogo alastrasse para as casas vizinhas.



A PJ de Braga esteve no local durante a manhã. A investigação aponta um curto-circuito como a causa provável do incêndio.