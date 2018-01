Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio urbano faz um desalojado na Parede

Fogo consumiu parte de segundo andar de prédio em Cascais.

23:23

Um incêndio urbano que deflagrou numa sala destruiu parte de uma habitação no segundo andar de um prédio na Parede, em Cascais.



Segundo apurou o CM, o alerta foi dado às 21h18 deste domingo, sendo o fogo dado como extinto às 21h44.



Nove pessoas tiveram de ser assistidas no local por inalação de fumos, mas não precisaram de ser transportadas para o hospital.



Uma pessoa, no entanto, ficou desalojada.



No local estiveram 12 elementos, entre bombeiros da Parede, Proteção Civil e PSP.