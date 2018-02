Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Incêndio urbano faz um morto nas Caldas da Rainha

Fogo que deflagrou às 15h17 fez ainda dois feridos.

16:37

Um incêndio urbano, num apartamento no centro da cidade das Caldas da Rainha, causou esta quarta-feira uma vítima mortal e dois feridos ligeiros, divulgou o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria.



O incêndio "numa habitação", na Rua capitão Filipe de Sousa, nas Caldas da Rainha, "deflagrou às 15h17 e teve como consequências uma vítima mortal e dois feridos ligeiros", disse à agência Lusa fonte do CDOS.



No local estavam, às 16:30, 23 operacionais apoiados por dez veículos dos bombeiros das Caldas da Rainha e de Óbidos, INEM e PSP.