"Agora é tempo de decidir", garante António Costa

Primeiro-ministro diz que "há que assegurar a recuperação" e "passar das palavras aos atos".

"Houve o tempo de enfrentar as chamas. Houve o tempo de fazer o estudo. Agora é o tempo de decidir e de executar", garantiu António Costa, esta terça-feira.



O primeiro-ministro falou com os jornalistas depois de visitar as vítimas dos incêndios que se encontram na unidade de queimados de Coimbra e focou-se na necessidade de trabalhar para "assegurar a recuperação" após a tragédia dos fogos, mas também na análise do que aconteceu.



"Tudo contribuiu de alguma forma para que as coisas não corressem bem. Temos de nos concentrar em resolver os problemas estruturais que existem para resolver e responder às necessidades imediatas", ressalvou.



"Os relatórios são claros nesta matéria. Temos um problema estrutural, não só na floresta, como também no nosso sistema de prevenção e combate. Há agora que retirar as ilações devidas do estudo que foi feito. Temos de passar das palavras aos atos", rematou.