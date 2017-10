Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aldeia em Seia cercada pelas chamas

Fogo no Parque Natural da Serra da Estrela combatido por mais de 200 bombeiros.

13:11

A aldeia do Sabugueiro, em Seia, está cercada pelas chamas, este domingo. O incêndio em Seia está com duas frentes ativas e é combatido por mais de 200 bombeiros.



O fogo no Parque Natural da Serra da Estrela obrigou a evacuação de um lar de idosos. Mais de 70 pessoas foram retiradas das suas casas. As chamas já se estão a aproximar de outras aldeias.



De acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, atualizada às 12h48, o incêndio começou às 06h03 numa zona de mato na freguesia do Sabugueiro e está a ser combatido por 234 operacionais, apoiados por 74 viaturas e um meio aéreo.