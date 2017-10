Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo obriga à evacuação do parque de campismo da Praia da Tocha em Cantanhede

Incêndio obrigou à retirada de três idosos acamados da localidade de Cova da Serpe.

Por Lusa | 17:46

O parque de campismo da Praia da Tocha, Cantanhede, começou a ser evacuado pouco depois das 17h00 deste domingo, na sequência de um incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, disse fonte da GNR.



No local, presenciou a agência Lusa, há uma fila de automóveis a sair da Praia da Tocha em direção à Tocha e a GNR só permite passagem para a Praia a moradores.



Há meios de bombeiros posicionados na ligação à Praia.



Este incêndio começou nas matas nacionais de Quiaios, junto ao Ervedal e já obrigou à retirada de três idosos acamados da localidade de Cova da Serpe, disse o chefe de gabinete do presidente da Câmara da Figueira da Foz, Tiago Castelo-Branco, à agência Lusa.



Num outro incêndio na Figueira da Foz, dois bombeiros ficaram este domingo feridos, um deles com necessidades de tratamentos hospitalares, quando se deslocavam para esse fogo, em Paião, Figueira da Foz, disse fonte da Proteção Civil.



O presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Figueira da Foz, Lídio Lopes, disse, à agência Lusa, que os bombeiros se deslocavam para um incêndio em Paião, mas não conseguiu precisar o motivo do acidente.



Câmara de Cantanhede fala em "situação tremenda"

A presidente da Câmara de Cantanhede, Helena Teodósio, caracterizou hoje de "tremendo" o incêndio que começou em Quiaios, Figueira da Foz, e que alastrou àquele concelho, obrigando à evacuação do parque de campismo da Praia da Tocha.



"A rapidez da propagação das chamas levou a que o incêndio aqui chegasse em 01h30. A situação é tremenda", disse.



A autarca explicou já ter falado com o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, para procurar ter mais meios no combate a este fogo, mas que o governante, embora tenha demonstrado também essa intenção, reconheceu que as "dificuldades estão por todo o lado".



No local, constatou a agência Lusa, há várias máquinas da autarquia e de privados a colaborar no combate.



O concessionário do parque de campismo, Pedro Lindim, disse que foram retiradas 100 pessoas daquele espaço -- e todos os veículos - e que lá dentro ainda se mantêm cerca de 20, a ajudar em determinadas tarefas de proteção civil.



As chamas já passaram a estrada que faz a ligação entre a Praia da Tocha e a Tocha, desenvolvendo-se de sul para norte entre um parque eólico e uma zona industrial.



Este fogo estava a ser combatido por 76 bombeiros e 20 meios terrestres, às 18h00.