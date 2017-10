Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fogo em Chaves obriga à criação de "plano de evacuação" devido à aproximação de aldeias

Com três frentes ativas, o fogo tem já 210 operacionais no terreno, apoiados por 60 veículos.

Por Lusa | 20:17

Um incêndio a lavrar em Chaves, no distrito de Vila Real, está a aproximar-se de "uma ou duas aldeias", havendo já um "plano de evacuação" traçado caso seja necessário, disse à Lusa fonte dos Bombeiros de Vidago.



Segundo a mesma fonte, o fogo, que está a ser combatido por mais de 200 operacionais de várias corporações, já ameaçou aldeias e, poderá, devido à sua dimensão, ameaçar mais ainda, o que obrigou à criação de um "plano de evacuação" e à contratação de um autocarro, caso ele venha a ser posto em prática.



"Os meios estão a ser reforçados e reposicionados para evitar este cenário", declarou.



Só no distrito de Vila Real, estão em curso 19 incêndios, obrigando à mobilização de 394 operacionais e de 114 veículos.