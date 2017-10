Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cinco bombeiros feridos em fogo de Vale de Cambra

Operacionais iam a caminho do incêndio quando o veículo se despistou.

14:11

Cinco bombeiros voluntários de Ovar ficaram feridos, este domingo, na sequência de um capotamento da viatura em que seguiam em direção ao incêndio que lavra na localidade de Macieira de Cambra, Vale de Cambra, distrito de Aveiro.



Segundo o comandante dos Bombeiros Voluntários de Vale de Cambra, Vítor Machado, um dos bombeiros feridos inspira mais cuidados de saúde por ter ficado encarcerado na viatura. As vítimas vão ser transportadas para o Hospital de São Sebastião, em Santa Maria da Feira. As causas que terão causado o acidente estão a ser apuradas.



Os bombeiros feridos estavam a combater um incêndio na Vila de Macieira de Cambra, em Vale de Cambra, que deflagrou às 07h15 e atualmente mobiliza 198 homens, apoiados por 65 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Proteção Civil.



Em atualização