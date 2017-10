Os nomes e as histórias das vítimas do 'pior dia do ano'

Proteção Civil revela a lista completa dos 45 mortos que sucumbiram aos incêndios de dia 15 de outubro.

18:30

A Proteção Civil divulgou esta quinta-feira a lista completa das vítimas do trágico dia de incêndios, 15 de outubro, que assolou Portugal.



Arlindo Santos Marques - Arganil

No mesmo concelho, o incêndio fez mais duas vítimas mortais. Arlindo Marques, 67 anos, estava a dormir em casa, em Poços, quando foi surpreendido pelas chamas. "O fogo terá entrado pelo quintal e destruiu a casa", conta uma familiar da vítima. Arlindo, pedreiro reformado, foi encontrado morto na cama.

António Borges de Almeida - Arganil

Próximo dali, o primo da vítima, António Almeida, 71 anos, morreu em Póvoa de Cerdeira, ao tentar salvar o carro que tinha deixado numa estrada de terra batida. Ao aperceber-se da aproximação do fogo da viatura tentou retirá-la mas não conseguiu e acabou por morrer queimado.

Fernando Manuel Antunes Almeida - Arganil

Fernando Almeida, 58 anos, invisual, "era muito apegado" ao rebanho de cabras e quando se apercebeu de que estavam em perigo, em Cerdeira, Arganil, tentou salvá-las. "Já não saiu de lá", conta a viúva, Fátima Almeida, que conseguiu salvar dois animais. "Ele ficou para trás e foi apanhado pelo fumo."

Fausto Albino de Almeida Lopes - Arganil

Em Vinhó, Fausto Lopes, de 60 anos, irmão do deputado da CDU Francisco Lopes – que foi candidato à Presidência da República –, sofria de insuficiência respiratória. Não resistiu ao fumo intenso e à ansiedade provocada pelo avançar das chamas e morreu.

António Lopes de Jesus - Carregal do Sal

Maria da Graça Viegas Ferreira Costa - Oliveira do Hospital (morreu no hospital em Coimbra)

António Peres Costa - Oliveira do Hospital (morreu no hospital em Coimbra)

António Nunes Batista Ferreira - Penacova (morreu no hospital em Coimbra)

João Fernando Tavares Nascimento - Tábua (morreu no hospital em Viseu)

João Nascimento, de 48 anos, morreu em Midões, Tábua, a tentar salvar a casa com o filho. Acabou por morrer no hospital de Viseu.

João Paulo Fonseca da Luz - Nelas

Álvaro Ferreira da Cal - Oliveira de Frades

Álvaro Cal, de 79 anos, tentou salvar os cães que tinha num anexo, mas foi apanhado pelas chamas e acabou por morrer, juntamente com os seus animais.

Cidadão estrangeiro - Oliveira do Hospital

Pedro Luís Ribeiro Pereira Neves - Oliveira do Hospital

João André Pires Costa - Oliveira do Hospital

Paulo Alexandre Pires Costa - Oliveira do Hospital

Maria Celeste Neves Alves - Oliveira do Hospital

Ramiro Machado Marques Faria - Oliveira do Hospital

Cristiana Maria Gouveia de Brito - Oliveira do Hospital

Cristiana, de 40 anos, fugia de carro com o marido Márcio e a filha Leonor. O pai entregou a filha aos bombeiros (80% do corpo queimado, 3 costelas e um braço partido). Cristiana foi encontrada morta horas depois em S. Gião, Oliveira do Hospital.

Maria Rosa de Lurdes Gouveia Casimiro Marques - Oliveira do Hospital

Maria Fernanda Tavares Tomás Augusto - Oliveira do Hospital

Izilda Freire Mendes Garcia - Oliveira do Hospital

Alfredo António Marques Simões e José Américo Marques Simões- Penacova

José Américo Simões, de 42 anos, e o irmão, de 40, tentavam salvar a apicultura em Vale Maior, Penacova, quando foram surpreendidos pelas chamas e morreram dentro de um armazém. Os dois eram engenheiros e residiam em Coimbra, mas também trabalhavam com o pai na aldeia.



Perante a aproximação do fogo, foram ajudar a família e morreram. O mais velho deixa uma filha e um filho adolescente. O mais novo era pai de três meninas entre os três meses e os quatro anos.

Almerinda Pinheiro Fernandes - Penacova

Almerinda Pinheiro Fernandes, de 65 anos, estava a fugir de casa em Lagares, Penacova, mas foi surpreendida pelo fogo e morreu na adega.

Virgílio Costa Gomes - Sta. Comba Dão/Setúbal

Ermelinda de Jesus Alves Gomes - Sta. Comba Dão/Setúbal

Manuel Ferreira de Matos e Jaime Neves Ferreira - Sta. Comba Dão

Jaime Ferreira e Manuel Matos, ambos na casa dos 50 anos, não resistiram ao rápido avanço das chamas e acabaram por morrer queimados.

José Ferreira - Sta. Comba Dão

Maria Ângela Brás Domingues - Pampilhosa da Serra

António Manuel da Trindade Beilão e Milene Raquel Rosado Bicho - Seia

António Beilão, de 46 anos, e Raquel Bicho, de 30, tinham abandonado a aldeia de Cide, em Seia, com os dois filhos menores mal o fogo se começou a aproximar da localidade no final da tarde de domingo. Mas com o menino de 2 anos e a menina de 8 em segurança no Centro de Dia da vizinha aldeia de Vide, decidiram voltar a casa para tentar recuperar alguns dos bens que tinham deixado para trás. Uma viagem que acabou por lhes custar a vida.



A meio caminho entre as duas aldeias, já de regresso a Vide, numa estrada estreita, o carro conduzido pela mulher despistou-se numa ribanceira e foi apanhado pelas chamas. O corpo de Raquel foi encontrado carbonizado ao volante. António ainda conseguiu sair da viatura e subir a ravina, mas caiu inanimado junto à berma da estrada.



"Ninguém sabe ao certo como aconteceu o acidente. Mas, na altura, aquela encosta já estava tomada pelas chamas e havia muito fumo e vento. É uma tragédia que nos deixa ainda mais angustiados porque, para além de vermos tudo negro à volta da aldeia, temos que lidar com a morte de dois vizinhos e amigos", diz Joaquim Cruz, emocionado.

Maria Hermínia Miranda Vaz Pereira e José Batista Gonçalves Pereira - Tábua

Em pânico com as chamas de 40 metros de altura que rodeavam a casa, em Quinta da Barroca, Tábua, Hermínia, de 66 anos, e o marido, conhecido por Batista, fugiram de carro mas morreram a 150 metros da residência. Estavam com o filho, de 30 anos, quando o incêndio atingiu a aldeia na tarde de domingo. O filho foi à frente de carro com o cão. Os pais seguiam-no, mas a mãe "quis ir trocar de roupa porque estava de pijama", conta uma vizinha.

Depois ainda percorreram uns metros, mas o veículo foi apanhado pelas chamas. Fugiram a pé mas foram também surpreendidos e ficaram caídos na berma da estrada. Os corpos foram encontrados pelo vizinho Vítor Pinto, que não continha as lágrimas: "Foi horrível. Não imagino o sofrimento. Parecia um barril de pólvora."



Amélia Antunes dos Santos Nascimento - Pinhel/A25

Maria Fernanda Jesus Fernandes - Sever do Vouga/A25

Hermínio Lopes - Tondela

Hermínio da Silva Romão - Tondela

Maria Rosa de Jesus - Vouzela

Maria Rosa Jesus, de 93 anos, morreu enquanto tentava fugir das chamas em Vouzela. "O fogo começou a aproximar-se da casa, estava perto do quarto da minha sogra. Eu peguei nela, meti-a no carro e só pensei em fugir. Afinal, meti-me na boca do lobo. Conduzi 800 metros, mas já não via nada. Tirei-a do carro para irmos a pé, mas ela caiu e eu também. Consegui levantar-me e naquele momento só pensei em ir pedir ajuda. Ela ficou lá e eu já não consegui voltar. Quando finalmente regressei. Estava morta", contou ao CM, em lágrimas, Aurora Amaral, nora de Maria Rosa.

Jorge Manuel Marques do Vale - Vouzela

Jorge Manuel Marques do Vale de 50 anos, emigrante no Luxemburgo há 30, estava em Queirã desde sexta-feira. Tinha vindo a Portugal fazer a escritura de uma casa e já na madrugada de segunda-feira viu-se cercado pelo fogo. "Ele ligou-nos a dizer que ia fugir de casa e depois nunca mais conseguimos falar com ele", disse o filho da vítima.

Arminda de Jesus Lourenço, Fernando de Jesus Lourenço e Laurinda dos Anjos Lourenço - Vouzela

Em Vouzela, só numa casa, morreu Fernando Lourenço, de 70 anos, a mulher Laurinda, de 64, e a irmã do homem, Arminda Lourenço, de 79 anos.

Abílio Rodrigues Moita - Vouzela

Ulrich Welte - Seia (morreu no hospital no Porto)