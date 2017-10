Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Portugal ativa Mecanismo Europeu de Proteção Civil e protocolo com Marrocos

Portugal acionou hoje, devido aos incêndios florestais, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e o protocolo com Marrocos, relativos à utilização de meios aéreos, disse à agência Lusa fonte do Ministério da Administração Interna.



A mesma fonte adiantou que o executivo aguarda por uma resposta aos pedidos.



Devido aos incêndios que hoje lavram no país, foi marcada uma reunião extraordinária do Centro de Cooperação Operacional Nacional, presidida pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.



A adjunta de operações nacional da Autoridade Nacional da Proteção Civil (ANPC) Patrícia Gaspar afirmou que hoje "foi o pior dia do ano em matéria de incêndios", tendo sido ultrapassados os 300 fogos florestais, contabilizados a partir das 00:00.



Há, em diferentes zonas do país, habitações ardidas, várias aldeias evacuadas e mais de 20 estradas cortadas (inclusive autoestradas, estradas nacionais e itinerários principais) em diferentes zonas do país.