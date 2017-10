Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Seis bombeiros feridos no combate aos fogos na Guarda

Operacionais foram transportados para centros hospitalares.

Seis bombeiros ficaram este domingo ligeiramente feridos quando combatiam incêndios rurais em Pinhel, Celorico da Beira e Gouveia, no distrito da Guarda, disseram à agência Lusa fontes hospitalares e dos bombeiros.



No combate a um incêndio em Mangide, na área da freguesia de Alto do Palurdo, no concelho de Pinhel, ficaram feridos dois bombeiros da corporação de Vila Franca das Naves, Trancoso.



O comandante dos Bombeiros Voluntários de Vila Franca das Naves, António Santos, disse à Lusa que um dos voluntários ficou intoxicado pelo fumo e outro registou queimaduras num dos membros inferiores.



"Eles estão bem. Foram assistidos no SAP - Serviço de Apoio Permanente do Centro de Saúde de Pinhel e já tiveram alta hospitalar. Já estão em casa", adiantou.



No Centro de Saúde de Pinhel foram também assistidos dois bombeiros da corporação local, que sofreram "pequenas queimaduras e já tiveram alta", segundo fonte da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.



A mesma fonte disse à Lusa que no serviço de urgências do Hospital Sousa Martins, na Guarda, deram entrada esta tarde dois bombeiros "com pequenos ferimentos", resultantes do combate às chamas nos concelhos de Gouveia e de Celorico da Beira.



Pelas 17h30 os dois "soldados da paz" ainda se encontravam no serviço de urgências.