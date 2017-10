A24 cortada devido a incêndio em Castro Daire

Fogo começou às 15h06 de hoje, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim.

Por Lusa | 19:55

A autoestrada 24 (A24) encontra-se cortada nos dois sentidos devido a um incêndio que deflagrou esta quinta-feira à tarde no concelho de Castro Daire, no distrito de Viseu, segundo a Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



De acordo com informação retirada às 19h45 da página na Internet da ANPC, o incêndio, que tem três frentes ativas, obrigou ao corte da A24 entre os nós de Mamouros e de Carvalhal.



O fogo começou às 15h06 de hoje, na localidade de Carranqueira, freguesia de Pepim, encontrando-se a ser combatido por 165 operacionais, apoiados por 45 viaturas e um helicóptero.



No distrito de Viseu, os bombeiros estão também a combater as chamas no concelho de Castro Daire.



O incêndio, que deflagrou às 13h45, na localidade de Passô (freguesia de Santa Cruz da Trapa e São Cristóvão de Lafões), arde em duas frentes.



No terreno encontram-se 184 bombeiros, apoiados por 55 viaturas.