Homem morre a fugir do fogo no Sabugal

Corpo da vítima "foi encontrado carbonizado no local" de um incêndio.

Por Lusa | 12:33

Um homem foi hoje encontrado morto na zona onde deflagrou um incêndio florestal, na área da freguesia de Santo Estevão e Moita, no concelho do Sabugal, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil e da GNR.



Segundo fonte do Comando Distrital de Operação de Socorro (CDOS) da Guarda, o corpo da vítima "foi encontrado carbonizado no local do incêndio" pelas 11h45.



Fonte do Comando Territorial da GNR da Guarda disse à Lusa que o homem tem cerca de 70 anos e que foi encontrado morto por uma patrulha que se deslocou ao local do incêndio.



"A patrulha encontrou-o num local para onde se tinha dirigido com um trator" agrícola, disse.



O vereador Vítor Proença, com o pelouro da proteção civil da Câmara Municipal do Sabugal, adiantou que o homem foi encontrado carbonizado num terreno localizado próximo da aldeia de Terreiro das Bruxas, localidade que pertence à freguesia de Santo Estevão e Moita.



O incêndio deflagrou hoje pelas 10h53 numa zona de mato próximo da localidade de Terreiro das Bruxas, no concelho do Sabugal.



Segundo a página internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil, pelas 12h30 o fogo rural estava em fase de conclusão e envolvia no seu combate 24 homens e seis viaturas.