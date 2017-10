Câmara de Oleiros considera "muito positivas" medidas do Governo

"Quero vê-las é na prática para todos os concelhos que sofreram com os incêndios", afirmou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Por Lusa | 11:40

O presidente da Câmara de Oleiros disse esta segunda-feira à agência Lusa que as medidas que saíram do Conselho de Ministros extraordinário são "muito positivas", mas adiantou que falta alargar o cadastro simplificado a alguns concelhos.



"Aquilo que acho é que são medidas muito positivas. Quero vê-las é na prática para todos os concelhos que sofreram com os incêndios", afirmou o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.



Fernando Marques Jorge sublinhou ainda que apenas faltou alargar algumas circunstâncias, nomeadamente o cadastro simplificado.



"Faltou alargar o cadastro simplificado a alguns concelhos que já são poucos, porque isso é fundamental para o emparcelamento e ordenamento da floresta. Se isso não for feito, muito dificilmente vamos reabilitar a floresta", sustentou.



Questionado sobre uma eventual visita do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao concelho de Oleiros, o autarca adiantou que o chefe de Estado privilegiou os concelhos onde morreram pessoas.



A reforma da Proteção Civil, que pretende aproximar a prevenção do combate aos incêndios e reforçar o profissionalismo, deverá passar pela entrada do Estado na rede SIRESP e por vários apoios dirigidos às populações e às zonas mais afetadas.



Estas medidas foram anunciadas no sábado pelo Governo, que se sentou à mesa para discutir, durante 11 horas, a reforma nos sistemas de prevenção e combate aos incêndios e adotar medidas de emergência de apoio às vítimas, depois dos incêndios de Pedrógão Grande (junho) e da zona Centro (15 e 16 de outubro).



A reunião extraordinária do Conselho de Ministros realizou-se no sábado na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, mas tinha sido anunciada por António Costa no dia 12, depois de a Comissão Técnica Independente nomeada pela Assembleia da República ter concluído o seu relatório sobre os incêndios de Pedrógão Grande (distrito de Leiria) e Góis (distrito de Coimbra).



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram 44 mortos e cerca de 70 feridos, mais de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.