Câmara de S. Pedro do Sul abre conta solidária para reflorestação

Nos últimos anos, o concelho tem sido alvo de vários incêndios que devastaram a floresta.

Por Lusa | 13:10

A Câmara de S. Pedro do Sul abriu uma conta bancária para recolha de donativos que visam ajudar a reflorestar o concelho e reforçar os meios da proteção civil, atendendo aos incêndios que têm atingido o concelho.



Intitulada "S. Pedro do Sul Solidário", a conta (como IBAN PT50 0045 3120 4029 3201 1558 6) será gerida única e exclusivamente pelo município.



"O Crédito Agrícola de Lafões isentou esta conta de despesas de manutenção e procedeu também a um donativo inicial de mil euros", acrescenta.



As centenas de incêndios que deflagraram no dia 15 de outubro, o pior dia de fogos do ano, segundo as autoridades, provocaram 45 mortos e cerca de 70 feridos, perto de uma dezena dos quais graves.



Os fogos obrigaram a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas, sobretudo nas regiões Norte e Centro.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos em Portugal, depois de Pedrógão Grande, em junho deste ano, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou, segundo a contabilização oficial, 64 vítimas mortais e mais de 250 feridos. Registou-se ainda a morte de uma mulher que foi atropelada quando fugia deste fogo.